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Сервис путешествий от Ozon в 1 квартале нарастил число активных клиентов двое, продажи — в 3,2 раза

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Сервис Ozon Travel нарастил в первом квартале 2024 года нарастил число активных клиентов в 2 раза, продажи — в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Ozon.

Сервис путешествий от Ozon в 1 квартале нарастил число активных клиентов двое, продажи — в 3,2 раза

Клиентская база сервиса увеличилась вдвое, месячная аудитория сервиса превысила 9 млн человек, дневная достигает 419 тыс.

Продажи выросли в 3,2 раза (в компании не привели абсолютных значений). Отмечается, что рост произошел сразу по всем всем вертикалям сервиса, но наиболее заметно вырос оборот в сегменте бронирования отелей — в 3,5 раза.

В компании отметили, что клиенты Ozon Travel — это постоянные пользователи маркетплейса Ozon.

Ozon Travel соединяет авиакомпании и отели с аудиторией Ozon (число активных покупателей маркетплейса превышает 45 млн человек). Площадка продавала туры с 2013 года, в 2018 году направление было закрыто. В 2021 году сервис объединили с маркетплейсом Ozon.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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