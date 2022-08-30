Ozon открыл представительство в Турции

Подразделение Ozon по работе с международными продавцами — Ozon Global — открыло представительство в Стамбуле. Об этом RB.RU сообщил представитель Ozon.

Представительство в Турции нужно маркетплейсу для того, чтобы привлечь на площадку турецких продавцов и предоставить покупателям доступ к турецким товарам.



На Ozon среди турецких товаров пользователи больше всего интересуются брендами одежды, сантехники, бытовой техники, кофе и турецких сладостей. Ozon делает ставку на местные марки одежды, такие как LC Waikiki, Mavi, Lescon, Koton, Derimod и Tac.

По данным Ozon, в первом полугодии 2022 года число продавцов из Турции на маркетплейсе выросло в два раза, а оборот товаров из Турции в Россию — втрое год к году.

Директором Ozon в Турции с 15 августа стала Хазал Мараш, которая более 10 лет работала в ритейле и коммерции, отметили в компании. Ранее Мараш возглавляла отдел продаж в компании Hepsiburada — одной из крупнейших в Турции платформ для онлайн-покупок, пишет Forbes.

В представительстве Ozon в Турции будут работать на первом этапе до 10 человек, для них компания арендовала офис в центре Стамбула.

Также Ozon Global запустил в Турции партнерскую доставку для быстрой перевозки в Россию. Сроки доставки сократятся почти вдвое (от шести дней без сборки).

Фото на обложке: Ozon