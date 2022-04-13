Ozon будет выпускать телевизоры под собственным брендом

В 2022 году Ozon намерен произвести более 100 тыс. телевизоров и эксклюзивно продавать их на маркетплейсе. Для этого компания приобрела торговую марку Hartens.

Сделка была закрыта в октябре 2021 года. Устройства собирают на заводе «Квант» в Воронеже. Собственная торговая марка поможет Ozon расширить предложение качественных товаров по конкурентной цене для покупателей, пишет «Коммерсантъ».

В ассортименте Hartens присутствуют десятки базовых и продвинутых моделей с диагоналями от 24 до 65 дюймов. Smart TV у телевизоров Hartens работает на отечественной ОС «Яндекс.ТВ», которая предоставляет доступ ко всем привычным для россиян сервисам, сообщили RB.RU в пресс-службе маркетплейса.

Собеседник «Коммерсанта» полагает, что приобретение бренда обошлось в не очень большие инвестиции. Однако маркетплейс получит полный контроль производства, возможность прогнозировать поставки и выстроить экосистему, в перспективе дополняя устройства своими сервисами.

Размещение заказов на заводе-производителе позволит Ozon улучшить предложение для покупателей в среднем ценовом сегменте, а это актуально с учетом того, что Hartens уже является лидером среди среднего ценового сегмента.

В этом году важным направлением конкуренции между маркетплейсами становится вопрос доступности товара и максимума ассортимента. Это особенно важно на фоне дефицита некоторых позиций и уходом ряда международных брендов.

Собственные марки электроники на фоне нарастающего из-за санкций дефицита запустили и другие компании. Например, в конце марта «Яндекс. Маркет» выпустил аксессуары для телефонов под СТМ Commo. На сайте маркетплейса уже можно приобрести зарядки и кабели для них, чехлы для телефонов, батарейки и другие товар

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