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Ozon начнет выдавать заказы в метро

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Интернет-магазин Ozon установил постаматы Ozon.box в метро Казани и Новосибирска. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Ozon начнет выдавать заказы в метро

По данным Ozon, это первые постаматы в метро в России. 

В Новосибирске постаматы установлены на всех 13 станциях, в Казани — на двух, но в ближайшие полтора месяца терминалы появятся еще на семи станциях (всего их 11). 

Ozon планирует установить постаматы и метро в других городах, сообщил представитель компании.

В октябре 2019 года Ozon предлагал установить постаматы в Санкт-Петербургском метрополитене, однако метрополитен отказал, сообщил его представитель газете: установка постаматов не предусмотрена документом, регламентирующим, какие товары можно продавать и какие услуги оказывать на территории Петербургского метрополитена.

Ozon также предлагал установить постаматы в Московском метрополитене.

«Если в дальнейшем будет принято решение о внедрении постаматов в метро, метрополитен объявит открытый аукцион, на котором будет определен оператор постаматов», — сообщили в Московском метрополитене.

Ozon — лидер по числу собственных автоматизированных пунктов выдачи в России. На 20 января 2020 года в его сети было 6897 постаматов.

Фото: Unsplash

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30 января 2020

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