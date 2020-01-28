Ozon начнет выдавать заказы в метро

Интернет-магазин Ozon установил постаматы Ozon.box в метро Казани и Новосибирска. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

По данным Ozon, это первые постаматы в метро в России.

В Новосибирске постаматы установлены на всех 13 станциях, в Казани — на двух, но в ближайшие полтора месяца терминалы появятся еще на семи станциях (всего их 11).

Ozon планирует установить постаматы и метро в других городах, сообщил представитель компании.

В октябре 2019 года Ozon предлагал установить постаматы в Санкт-Петербургском метрополитене, однако метрополитен отказал, сообщил его представитель газете: установка постаматов не предусмотрена документом, регламентирующим, какие товары можно продавать и какие услуги оказывать на территории Петербургского метрополитена.

Ozon также предлагал установить постаматы в Московском метрополитене.

«Если в дальнейшем будет принято решение о внедрении постаматов в метро, метрополитен объявит открытый аукцион, на котором будет определен оператор постаматов», — сообщили в Московском метрополитене.

Ozon — лидер по числу собственных автоматизированных пунктов выдачи в России. На 20 января 2020 года в его сети было 6897 постаматов.

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