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Ozon открыл второй логистический центр в Казахстане

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Ozon запустил новый фулфилмент-центр в Казахстане для местных продавцов, на этот раз — в Алматы. Об этом сообщается в Telegram-канале Ozon HQ.

Ozon открыл второй логистический центр в Казахстане

Первый складской комплекс компания открыла в феврале 2023 года в Астане.

«Новый логистический объект в Алматы упростит представителям малого и среднего бизнеса выход на маркетплейс, а также сократит сроки доставки для жителей города до одного дня», — говорится в сообщении онлайн-площадки.

Складской комплекс обеспечивает полный цикл обработки онлайн-заказов — принимает товары от продавцов, хранит их, комплектует посылки и отправляет их покупателям.

Как сообщается, мощности центра хватит для обработки до 80 тыс. заказов в сутки. Всего же он вмещает более 700 тыс. товаров. Столько же может принять и первый фулфилмент-центр в Астане.

Фото на обложке: Unsplash

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