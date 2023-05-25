Ozon открыл новый складской комплекс в Подмосковье для хранения до 30 млн товаров

Ozon запустил новый складской комплекс на территории логистического парка «Софьино» в Московской области, говорится в сообщении компании. Площадь фулфилмент-центра составляет более 76 тысяч кв. м, он позволяет разместить до 30 млн товаров разных категорий.

Объект стал шестым по счету для Ozon в Московской области. Склад обеспечил около 4 тыс. новых рабочих мест в регионе.

Собственные инвестиции Ozon в открытие центра составили около 3,8 млрд рублей. Большая часть средств была направлена на закупку высокотехнологичного оборудования и создание собственных IT-систем для автоматизации производства.

Как сообщается, открытие нового объекта позволит компании «удовлетворить растущий спрос продавцов и покупателей в Центральной России на услуги маркетплейса».

Старт операций запланирован на 30 мая. Логистический хаб проводит все виды работ с онлайн-посылками: от приема товаров различных категорий до формирования посылок. В день склад способен обработать более 900 тыс. заказов.

В настоящее время логистическая инфраструктура маркетплейса превышает 1,4 млн кв. м. площадей. Всего у Ozon 24 высокотехнологичных фулфилмент-центра в России и СНГ, более 95 сортировочных центров, а также почти 30 тыс. пунктов выдачи заказов.

Фото: Ozon