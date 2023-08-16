Ozon запустил новый алгоритм продвижения с оплатой за клики

Ozon добавил новые возможности продвижения для предпринимателей, теперь в «Трафаретах» доступна автоматическая стратегия управления ставками с оплатой за клики, сообщил представитель маркетплейса. Новая опция будет вводиться постепенно.

Функция работает следующим образом: партнеры выбирают товар для продвижения и устанавливают дневной бюджет, а алгоритмы сервиса динамически меняют ставку, основываясь на уровне конкуренции в категории. Ставка будет подобрана автоматически таким образом, чтобы позиция получила наибольшее число кликов.

В будущем появится возможность переключать кампании с ручного управления ставками на автоматическое. Сделать это можно будет в один клик при любой модели оплаты.

Как отмечает директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок, запущенная ранее автоматическая стратегия с оплатой за показы продемонстрировала хороший результат, поэтому компания распространила функционал и на клики. Это, по его мнению, позволит продавцам удобнее и эффективнее управлять своими кампаниями.

Ранее Ozon запустил алгоритм, который позволяет продавцам прогнозировать спрос на отдельные товары в разных регионах страны. Инструмент поможет оптимизировать логистику и сократить издержки.

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