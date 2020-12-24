Ozon.Travel запустил сервис оформления командировок для крупных и средних компаний

Появился В2В-сервис «Ozon Командировки» , который позволяет оформлять рабочие поездки со всеми необходимыми согласованиями внутри компании в режиме онлайн. Об этом Rusbase сообщил представитель сервиса.

Сервис позволяет сотрудникам выбрать набор услуг для командировки в виде «корзины», куда можно включить авиа или ж/д билеты, отель, трансферы и визы. Система позволяет компании на старте определить «роли» для разного уровня сотрудников и устанавливать для них лимиты на расходы. Оплачивать командировки компания может в момент бронирования, либо позже, используя функцию отсрочки платежа.

Таким образом, не нужно отдельно согласовывать каждую стоимость полета или проживания в отеле. Все документы «Ozon Командировки» направит в компанию сам с помощью электронного документооборота (раньше документы запрашивались у трэвел-агента или, например, авиакомпании).

Ozon.Travel уже работает с компаниями малого и среднего бизнеса, но в новом сервисе учтена специфика крупного бизнеса с разделением «ролей» и особенностями отчетности и документооборота. Бета-тестирование прошло на «внутреннем» клиенте Ozon.Travel — компании Ozon.

«Ozon Командировки» интегрирован с системами Amadeus, Sabre и «Сирена-Трэвел», а также напрямую с авиакомпаниями. Сервис сравнивает цены из разных систем и позволяет выбрать дешёвые и удобные варианты перелёта, не ограничиваясь предложениями из одного-двух источников.

Сейчас к системе подключено более 800 авиакомпаний, РЖД, страхование от «Альфа-Страхования» и миллион отелей, говорится в сообщении. Услуги такси, визового сопровождения и бронирования бизнес-залов в аэропортах доступны в тестовом режиме по запросу, полноценный релиз состоится в 2021 году.

Ранее стало известно, что финансовая площадка Ozon.Invest с 2021 года станет полностью B2B-платформой.

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