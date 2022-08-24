Путин поддержал требования по утилизации упаковки ее производителями — РБК

Президент РФ Владимир Путин согласовал предложения по переносу ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей, пишет РБК со ссылкой на президентскую резолюцию на письмо с предложениями вице-премьера Виктории Абрамченко.

В настоящее время платить сбор или утилизировать тару должны производители конечной продукции.

В письме Абрамченко попросила согласовать перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей и исключить возможность выполнения нормативов утилизации отходов специально созданными ассоциациями.

Ответственность по утилизации всего объема упаковки предлагается установить с 1 января 2025 года. Сейчас нормативы предписывают утилизировать 10–45% упаковки.

Механизм расширенной ответственности производителей заработал в России с 2015 года, а его реформу обсуждают с 2019-го. Пока ответственность за утилизацию упаковки лежит на производителях конечных товаров.

В мае 2022 года СМИ писали, что в аппарате Абрамченко подготовили законопроект о переносе этой ответственности на тех, кто выпускает тару. Против выступили производители упаковки. Ассоциация производителей стекольной тары оценивала рост себестоимости производства тары на 20–30% в зависимости от ее вида.

Фото на обложке: Unsplash