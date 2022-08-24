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Путин поддержал требования по утилизации упаковки ее производителями — РБК

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Президент РФ Владимир Путин согласовал предложения по переносу ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей, пишет РБК со ссылкой на президентскую резолюцию на письмо с предложениями вице-премьера Виктории Абрамченко.

Путин поддержал требования по утилизации упаковки ее производителями — РБК

В настоящее время платить сбор или утилизировать тару должны производители конечной продукции.

В письме Абрамченко попросила согласовать перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей и исключить возможность выполнения нормативов утилизации отходов специально созданными ассоциациями.

Ответственность по утилизации всего объема упаковки предлагается установить с 1 января 2025 года. Сейчас нормативы предписывают утилизировать 10–45% упаковки.

Механизм расширенной ответственности производителей заработал в России с 2015 года, а его реформу обсуждают с 2019-го. Пока ответственность за утилизацию упаковки лежит на производителях конечных товаров.

В мае 2022 года СМИ писали, что в аппарате Абрамченко подготовили законопроект о переносе этой ответственности на тех, кто выпускает тару. Против выступили производители упаковки. Ассоциация производителей стекольной тары оценивала рост себестоимости  производства тары на 20–30% в зависимости от ее вида.

Фото на обложке: Unsplash

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