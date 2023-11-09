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Сбербанк ожидает падения кредитования бизнеса на 20% в ближайшие месяцы

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сбербанк ожидает падения кредитования бизнеса на 15-20% в ближайшие месяцы. Предпосылкой к такому значительному снижению объемов кредитования стала высокая ключевая ставка, потому что кредиты бизнесу выдаются по схеме «ключевая ставка плюс», и они стали дорогими, сообщили в Сбербанке.

Сбербанк ожидает падения кредитования бизнеса на 20% в ближайшие месяцы

Объем кредитования бизнеса в России в ноябре-декабре может упасть на 15-20%. Об этом рассказал первый заместитель председателя Сбербанка Александр Ведяхин, его слова приводит РБК.

Ведяхин отметил, что банк выдает кредиты по схеме «ключевая ставка плюс». Ставка ЦБ на данный момент составляет 15%, поэтому количество заявок на инвестиционные и другие типы кредитов со стороны бизнеса резко падает, пояснил он.

«Мы увидим уже в ноябре и декабре резкое снижение темпов по кредитованию юридических лиц», – заявил Ведяхин.

Банк России повысил ключевую ставку до с 13% до 15% в конце октября. После этого крупные российские банки подняли ставки по ипотеке, потребительским кредитам, банковским вкладам.

Фото на обложке: Sergio Photone / Shutterstock

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