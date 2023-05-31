Прибыль российских структур LG, Bosch, Samsung за год упала почти вдвое

Прибыль российских структур LG, Bosch, Samsung за год упала почти вдвое, а у некоторых компаний впервые появился чистый убыток, узнал «Коммерсантъ».

Все упомянутые бренды формально прекратили деятельность в России или приостановили в той или иной степени производство, отсюда и негативные финансовые показатели:

В 2022 году выручка ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» составила 27,4 млрд рублей при чистом убытке в размере 6,9 млрд рублей Годом ранее ее выручка была 69,5 млрд рублей при чистой прибыли в размере 4,6 млрд рублей.

Доходы ООО «ЛГ Электроникс Рус» упали с 119,7 млрд рублей в 2021 году до 55,4 млрд рублей в 2022 году, чистая прибыль — с 7,1 млрд до 376 млн рублей.

ООО «БСХ Бытовые приборы» сократило прибыль с 49,7 млрд до 19,5 млрд рублей, но чистый убыток компании снизился с 2,7 млрд до 1,2 млрд рублей.

В России к марту 2023 года образовался профицит бытовой техники. В 2022 году из-за санкций и опасений прекращения поставок в стране резко вырос спрос на такие товары. В результате, на складах хранятся большие партии техники.

В 2022 году рынок бытовой техники в России сократился на 30% во внутреннем выражении. Прогнозы на текущий год связаны с дальнейшим падением.

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