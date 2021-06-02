В России запущен сервис для создания «страниц памяти» об умерших с доступом по QR-коду

IT-предприниматели из Москвы запустили стартап «Код Памяти», который позволяет сохранять информацию об умершем человеке на интернет-странице, а QR-код с доступом к ней разместить на надгробии. Об этом RB.ru рассказал представитель сервиса.

На «страницу памяти» можно загрузить информацию об ушедшем человеке — фотографии, аудиозаписи (любимую музыку или запись голоса), видео из семейного архива и памятный текст. Пользователи смогут сохранить воспоминания о близких, поделиться ими с другими или вспомнить самые важные моменты их совместного прошлого, придя на кладбище и воспользовавшись «Кодом памяти».

QR-код со ссылкой на страницу размещается на нержавеющей металлической табличке. Ее можно прикрепить к надгробию, колумбарной плите или другому памятному месту. Один и тот же QR-код можно использовать в разных локациях.

«Мы поняли, что у новых поколений нет желания и возможности сохранять память о своих предках. Люди все меньше приходят навестить ушедших родственников на кладбище, фотографии тлеют, видеозаписи стираются. Как помочь новым поколениям сохранить память – проблема которую мы решаем», — сообщил сооснователь проекта Роман Болдырев.

«Код Памяти» предлагает пользователям несколько тарифов для создания страницы памяти: от бесплатного (где можно разместить фото, годы жизни, а также информацию о месте захоронения) до расширенного (он позволяет загружать разные медиафайлы).

Стоимость самого популярного — 5 450 рублей, в нем предлагается создать QR-код на одну страницу и расширенный функционал портала (возможность создавать фотогалереи, добавлять видео, аудиозаписи, редактировать гостевую книгу). Оплата сервиса взимается с пользователя только один раз, при создании страницы.

Домены сервиса оплачиваются на максимальный период, данные копируются на несколько серверов, а на случай непредвиденных ситуаций создан резервный счет, куда отчисляются средства от продаж. Для каждой страницы можно настроить приватность — к примеру, чтобы информацию об ушедшем могли видеть только те, у кого есть пароль.

Один из создателей проекта — Роман Болдырев, основатель маркетингового агентства RAND.

Фото: «Код Памяти»