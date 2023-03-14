«Ъ» узнал о планах «Папа Джонс» в РФ отделиться от головной компании

Сеть пиццерий Papa John`s может остаться в России, проведя ребрендинг и отделившись от американского холдинга, пишет «Коммерсантъ». Как утверждает издание, владелец мастер-франшизы в РФ выбрал стратегию дальнейшего развития бизнеса на фоне вооруженного конфликта на территории Украины.
В минувшем году Papa John`s International прекратила поддержку своего российского бизнеса в связи с началом боевых действий. По словам источника издания, сеть останется в стране, но будет обособлена от американской Papa John`s International. Ожидается ребрендинг и общая смена концепции.
На сайте компании уже появился обновленный логотип «Папа Джонс». Оператором доменных имен теперь выступает московское ООО «Комо» вместо прежней кипрской PJ Western ООО «4 Папас». По данным ЕГРЮЛ, владельцем ООО «Комо» является Крина Селезнева.
Как рассказал собеседник издания на ресторанном рынке, владелец мастер-франшизы и материнская компания не могли прийти к консенсусу по поводу того, каким образом уйти с рынка. Источник полагает, что продажи активов, вероятнее всего, не будет. А управлять компанией в РФ продолжит нынешняя команда, которую возглавляет Кристофер Уинн.
Эксперты видят в таком сценарии как недостатки, так и преимущества. По мнению гендиректора RestCon Елены Перепелицы, разрыв связей с головной компанией может повлечь изменение стандартов и спровоцировать жалобы клиентов.
Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская, в свою очередь, полагает, что развитие без прямого представительства в стране создает более выгодные условия. В качестве примера специалист называет Burger King.
Пока из России продолжают уходить зарубежные бренды, некоторые отечественные компании растут и осваивают новые рынки. В январе в ОАЭ заработало первое заведение отечественной сети «Додо Пицца».
Фото на обложке: Al.geba /
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