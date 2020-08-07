Российское приложение клонирования голоса Parodist запустило технологию в США

Разработчики российского приложения Parodist для создания голосового дипфейк-контента объявили о запуске технологии в США. Об этом Rusbase рассказал представитель компании Vera Voice (владелец сервиса).

Приложение Parodist было создано в 2020 году компанией Vera Voice — совместным проектом технологического стартапа Тимура Бекмамбетова Screenlife Limited и «Стафори». С помощью приложения пользователи могут мгновенно создать аудио- и видеосообщения с голосами политиков и звезд.

Теперь в сервисе появилась возможность создания шуток и поздравлений на английском языке. Всего в приложении доступны голоса 32 популярных героев. Так, пользователи могут отправлять друг другу юмористические сообщения голосами Дональда Трампа, Джо Байдена, Уилла Смита и Билли Айлиш.

К международному запуску разработчики также добавили возможность свободного синтеза речи. Теперь пользователи Parodist могут пользоваться не только загруженными шаблонами шуток и поздравлений, но и создавать собственный контент, отмечают в компании.

Чтобы создать свое сообщение, нужно набрать его в разделе «Свой текст» на русском или английском языках и нейросеть Parodist синтезирует его в речь. Раздел поддерживает сообщения размером до 150 знаков.

Для свободного синтеза доступны не все герои Parodist, это связано в том числе с законодательными нормами разных стран. На русском языке текст может быть озвучен голосом основателя студии «Кубик в кубе» – Руслана Габидуллина, на английском – голосом Гомера Симпсона.

В мае этого года Parodist попал в топ-3 популярных приложений в App Store (в разделе «развлечения»). На сегодняшний день аудитория приложения превышает 600 тысяч пользователей по всему миру, англоговорящая аудитория сервиса составляет более 60 тысяч.

Средний пользовательский чек на сегодняшний день составляет $5. В рамках эксперимента в последнем обновлении разработчики стали предоставлять доступ к шаблонам из платной версии за просмотр рекламы.

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