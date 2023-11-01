Второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи умер в США. 58-летний Лоуренс Фосетт скончался спустя шесть недель после трансплантации. В марте 2022 года умер первый в мире пациент с таким сердцем – ему удалось прожить два месяца после операции.

Второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи умер в США