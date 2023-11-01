Второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи умер в США. 58-летний Лоуренс Фосетт скончался спустя шесть недель после трансплантации. В марте 2022 года умер первый в мире пациент с таким сердцем – ему удалось прожить два месяца после операции.
В США скончался 58-летний Лоуренс Фосетт – второй в мире пациент, которому успешно пересадили сердце свиньи. Об этом сообщили в Мэрилендском университете.
Фосетт страдал терминальной сердечной недостаточностью. Он был признан негодным для традиционной пересадки сердца по состоянию здоровья. 15 сентября врачи провели трансплантацию сердца свиньи, которое, по сообщению докторов, работало без признаков отторжения. Пациенту удалось прожить после операции шесть недель.
В марте 2022 года скончался первый в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи. 57-летний Дэвид Беннетт прожил после трансплантации два месяца. Врачи сделали Беннетту операцию в январе 2022 года.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 ИИ окружает нас повсюду. Вот как мы применяем его в повседневной жизни
- 2 Создание новых лекарств, исследование старения и анализ снимков: какие задачи в медицине уже выполняет ИИ
- 3 Молекулярная медицина: как информация о собственных генах и белках помогает побороть рак
- 4 Расцвет FemTech: как технологии меняют сферу женского здоровья
- 5 Как технологии меняют ситуацию в России с доступностью медицинских осмотров и помощи
ВОЗМОЖНОСТИ
01 ноября 2023
01 ноября 2023
01 ноября 2023
03 ноября 2023
06 ноября 2023