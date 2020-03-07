Paulig откроет в Москве кофейню с брю-баром

Финский производитель кофе Paulig откроет кофейню в Москве. Там будут подавать кофе, заваренный как традиционным, так и альтернативным способом. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на директора по маркетингу Paulig в России Александра Копытова.

Кофейна будет называться Paulig Cafe & Store и откроется на Мясницкой улице во втором квартале 2020 года.

Заведение площадью 300 квадратных местров будет вмещать до 70 посетителей. Кроме кофе там будут подавать еду, вместе с которой средний чек составит 500 рублей.

Помимо традиционного кофе из эсперссо-машины в Paulig Cafe & Store будет брю-бар, где будут варить кофе альтернативными способами (в их число входят кемекс, аэропресс и пуровер).

В кофейне также расположится магазин с продукцией Paulig и школа бариста. Paulig не раскрывает инвестиции в московский проект. В Colliers International аренду помещенья указанной площади оценили примерно в 2 млн рублей.

Paulig – один из крупнейших игроков на рынке натурального зернового и молотого кофе в России. По данным Nielsen, в 2019 году компания занимала 15,2% российского рынка. Каждая шестая проданная упаковка кофе была производства Paulig.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что решение открыть свою кофейню — закономерный шаг со стороны Paulig для повышения узнаваемости бренда.

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