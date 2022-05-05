Финский производитель кофе Paulig продал бизнес в России

Paulig Group продала свой завод по обжарке кофе на российском рынке топ-менеджеру компании-конкурента Milagro, следует из данных ЕГРЮЛ. Также о завершении сделки Paulig сообщила на собственном сайте.
4 мая у локального юрлица Paulig появился новый учредитель — 100% «Паулиг Рус» перешло к гражданину Индии Викасу Сои. Российская компания, которая занималась оптовой продажей кофе, чая, какао и пряностей, также сменила название на ООО «Милфудс».
Викас Сои, по данным РБК, с начала 2016 года является управляющим директором кофейного производителя Milagro Beverage Company (бренды Milagro, D’Arte, Belagio).
К новому владельцу перешел завод по обжарке кофе в Твери, однако бренды и рецепты Paulig не попали в сделку. Таким образом в ближайшие месяцы бренд Paulig будет выведен с российского рынка.
На переходный период, который продлится не более трех месяцев, финский производитель продолжит поставки зеленого кофе новому владельцу актива. Стоимость сделки не раскрывается.
В начале марта Paulig заявила, что уйдет с российского рынка в связи с ситуацией на Украине и «изменениями в геополитической ситуации».
Финская компания Paulig работала на российском рынке с 1992 года, в 2011 году компания обзавелась локальным заводом. В 2021 году выручка Paulig Group составила €966 млн, на долю России при этом пришлось менее 5%.
Фото на обложке: Unsplash
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