Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Финский производитель кофе Paulig продал бизнес в России

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Paulig Group продала свой завод по обжарке кофе на российском рынке топ-менеджеру компании-конкурента Milagro, следует из данных ЕГРЮЛ. Также о завершении сделки Paulig сообщила на собственном сайте.

Финский производитель кофе Paulig продал бизнес в России

4 мая у локального юрлица Paulig появился новый учредитель — 100% «Паулиг Рус» перешло к гражданину Индии Викасу Сои. Российская компания, которая занималась оптовой продажей кофе, чая, какао и пряностей, также сменила название на ООО «Милфудс».

Викас Сои, по данным РБК, с начала 2016 года является управляющим директором кофейного производителя Milagro Beverage Company (бренды Milagro, D’Arte, Belagio).

К новому владельцу перешел завод по обжарке кофе в Твери, однако бренды и рецепты Paulig не попали в сделку. Таким образом в ближайшие месяцы бренд Paulig будет выведен с российского рынка. 

На переходный период, который продлится не более трех месяцев, финский производитель продолжит поставки зеленого кофе новому владельцу актива. Стоимость сделки не раскрывается. 

В начале марта Paulig заявила, что уйдет с российского рынка в связи с ситуацией на Украине и «изменениями в геополитической ситуации».

Финская компания Paulig работала на российском рынке с 1992 года, в 2011 году компания обзавелась локальным заводом. В 2021 году выручка Paulig Group составила €966 млн, на долю России при этом пришлось менее 5%.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Великобритания лишила Мосбиржу статуса «признанной»
  2. 2 Разворот на Восток: есть ли шансы у российского киберспорта на азиатском рынке
  3. 3 Производство российских процессоров «Байкал» могут приостановить из-за британских санкций
  4. 4 Составлен топ главных страхов россиян при открытии своего бизнеса
  5. 5 Продажи одежды в России упали на четверть
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

11 мая 2022

«Апп!101»

15 мая 2022

New Tech Росатом 2022

15 мая 2022

Акселератор технологических стартапов в Югре

Все ВОЗМОЖНОСТИ