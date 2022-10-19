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В России запустят аналог Apple и Google Pay для карт «Мир»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России внедрят аналог зарубежных Pay-сервисов для карт «Мир»: 25 октября 2022 года новый способ станет доступен для интеграции банкам. Клиентам новый способ оплаты станет доступен по мере внедрения технологии в каждом конкретном банке.

В России запустят аналог Apple и Google Pay для карт «Мир»

Держатель карты «Мир» сможет сформировать QR-код на своем мобильном устройстве и предъявить его для считывания сканером в торговых точках, узнали «Ведомости».

На первом этапе новый сервис внедрят «Почта Банк», ПСБ, «МТС Банк». Работы по предоставлению нового функционала «Мира» в УБРиР планируют на следующий год. «Русский Стандарт» участвует в разработке и внедрении проекта, в «Зените» также рассматривают возможность интеграции нового сервиса.

В марте 2022 года в России прекратили работу сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay для банковских карт Visa и Mastercard. 

В июне ЦБ России решил заменить Apple и Google Pay и приступил к поискам универсального платежного приложения для смартфона. У него должна быть возможность привязать выпущенные российскими банками карты Visa и Mastercard. Как продолжать расплачиваться на кассе без карт и кошельков — здесь.

Фото на обложке: Nattakorn_Maneerat / Shutterstock

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