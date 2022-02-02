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Акции платежного гиганта PayPal рухнули после публикации финансового отчета

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Стоимость акций платежного гиганта PayPal, котировки которого за один ковидный год выросли почти на 300%, резко обвалились на премаркете в Нью-Йорке. Ожидания инвесторов по объему чистой прибыли не оправдались, и они массово начали выходить из актива.

Акции платежного гиганта PayPal рухнули после публикации финансового отчета

Акции PayPal рухнули на 19% с $175,8 до $141,8 за штуку на премаркете торгов на бирже Nasdaq.

Компания опубликовала квартальный и годовой финансовые отчеты. Выручка за четвертый квартал 2021 года выросла на 13% год к году до $6,9 млрд, чистая прибыль составила $1,1 млрд, показав рост на 9%. Ожидания инвесторов по выручке оправдались, а по прибыли – нет, что стало одной из причин для стремительного падения стоимости акций, пишет Bloomberg.

TradingView

Также инвесторы оказались недовольны собственными прогнозами PayPal по увеличению количества активных клиентов. Компания рассчитывает привлечь 15-20 млн новых пользователей по итогам 2022 года, а рынок ожидал от них 53 млн новых клиентов. Слабые показатели в этом сегменте могут привести к спаду роста бизнеса платежной компании, считают аналитики.

Стоимость акций PayPal в период с апреля 2020 года по апрель 2021 года выросли на 300% с $89 до $270 за штуку. После пика в июле прошлого года котировки PayPal начали постепенно снижаться, за полгода упав на ~40%.

О том, что PayPal готовится к выпуску собственной криптовалюты, RB рассказывали в январе. PayPal разрабатывает стейблкоин – валюту, которая поддерживается долларом США и считается более стабильной, чем, например, биткоин или эфириум.

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Фото на обложке: Lets Design Studio / Shutterstock

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