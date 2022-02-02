Акции платежного гиганта PayPal рухнули после публикации финансового отчета

Стоимость акций платежного гиганта PayPal, котировки которого за один ковидный год выросли почти на 300%, резко обвалились на премаркете в Нью-Йорке. Ожидания инвесторов по объему чистой прибыли не оправдались, и они массово начали выходить из актива.
Акции PayPal рухнули на 19% с $175,8 до $141,8 за штуку на премаркете торгов на бирже Nasdaq.
Компания опубликовала квартальный и годовой финансовые отчеты. Выручка за четвертый квартал 2021 года выросла на 13% год к году до $6,9 млрд, чистая прибыль составила $1,1 млрд, показав рост на 9%. Ожидания инвесторов по выручке оправдались, а по прибыли – нет, что стало одной из причин для стремительного падения стоимости акций, пишет Bloomberg.
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Также инвесторы оказались недовольны собственными прогнозами PayPal по увеличению количества активных клиентов. Компания рассчитывает привлечь 15-20 млн новых пользователей по итогам 2022 года, а рынок ожидал от них 53 млн новых клиентов. Слабые показатели в этом сегменте могут привести к спаду роста бизнеса платежной компании, считают аналитики.
Стоимость акций PayPal в период с апреля 2020 года по апрель 2021 года выросли на 300% с $89 до $270 за штуку. После пика в июле прошлого года котировки PayPal начали постепенно снижаться, за полгода упав на ~40%.
О том, что PayPal готовится к выпуску собственной криптовалюты, RB рассказывали в январе. PayPal разрабатывает стейблкоин – валюту, которая поддерживается долларом США и считается более стабильной, чем, например, биткоин или эфириум.
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Фото на обложке: Lets Design Studio /
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