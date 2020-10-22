PayPal разрешит пользователям операции с криптовалютой

Платежный сервис PayPal позволит клиентам покупать, хранить и продавать криптовалюту, а также расплачиваться ей с 26 млн продавцов. Об этом говорится в сообщении компании.

На первом этапе пользователи смогут совершать операции с биткойном, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin непосредственно с помощью цифрового кошелька PayPal.

Сервис будет доступен для владельцев счетов PayPal в США в ближайшие недели. Компания планирует расширить возможности на некоторые международные рынки в первой половине 2021 года.

С начала следующего года клиенты PayPal также смогут использовать криптовалюту для совершения покупок в 26 млн торговых точек по всему миру.

Хранить криптовалюты в PayPal можно будет бесплатно. Также до конца текущего года система откажется от взимания платы за обслуживание при покупке и продаже цифровых валют.

С 2021 года в России вступит в силу закон, запрещающий оплачивать криптовалютой товары и услуги на территории страны. При этом цифровыми валютами и финансовыми активами можно обмениться, а также продавать их.

Фото: PayPal