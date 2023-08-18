Пермские ученые создали нейросеть для помощи пчеловодам. Она анализирует поведение пчел в улье по звуку, распознает неладное и дает рекомендации по решению проблем. Основатели проекта призывают российских пчеловодов помочь им в развитии проекта, установив устройство для сбора данных на своих пасеках.
Ученые из Перми создали нейросеть, которые анализирует поведение пчел в улье по звуку и дает пчеловоду рекомендации по работе с пасекой. Об этом рассказали в пресс-службе платформы Boomstarter, на которой стартап собирает средства на свое развитие.
Нейросеть анализирует шумы в улье, распознает неладное и помогает пчеловодам в принятии мер.
«Нужно установить на телефон приложение, которое анализирует шум пчел, и оставить телефон около улья. Телефон будет собирать и передавать акустические данные о происходящем в улье», – отметили в проекте.
Платформа работает на анализе больших данных, поэтому основателям проекта нужно собрать больше информации. Создатели призывают пчеловодов со всей России помочь им в этом, установив систему для сбора данных на своей пасеке.
Фото на обложке: Hakim Graphy /
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