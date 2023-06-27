Сеть сервисных центров Pedant запустила подписку на аренду б/у смартфонов

Сеть по ремонту смартфонов и носимой техники Pedant.ru запустила сервис аренды б/у смартфонов по подписке, сообщил RB.RU представитель компании.

Основатель Pedant.ru Роман Персиянов отметил, что «в России арендуют только новые смартфоны и, как правило, на короткий срок для того, чтобы протестировать флагман перед покупкой». Компания же хочет «упростить доступ пользователей к технологиям» и стать лидером рынка аренды б/у техники по подписной модели в России.

Покупатели могут взять гаджет на срок от трех месяцев до двух лет. Стоимость подписки списывается ежемесячно, а после внесения 12-го платежа устройство можно обменять.

По подсчетам Pedant.ru, выгода от аренды б/у смартфона составляет 30% по сравнению с покупкой. Так, за 12 месяцев аренды пользователь выплатит около 72% стоимости гаджета.

Аренда б/у гаджета на примере iPhone 12 Pro Max 128 Гб:

Месяц — 4280 рублей, год — 51 360 рублей

Стоимость в моменте — 68 700 рублей

Для примера: стоимость месячной аренды нового гаджета этой же модели в «Связном» составит 15 400 рублей.

Сейчас пользователям доступно более 1500 устройств, каждое прошло проверку в Pedant.ru по 52 параметрам. На первом этапе пользователи могут арендовать смартфоны от Apple, в ближайшее время ассортимент пополнится гаджетами других марок, а также носимой техникой Apple: Apple Watch, iPad и MacBook.

Среди крупных игроков сервис аренды новых смартфонов есть у МТС и «Связного».

Pedant.ru — сеть сервисных центров по ремонту смартфонов и носимой техники. Сеть насчитывает более 500 сервисных центров в 122 городах.

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