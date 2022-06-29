В России могут отменить штрафы за забытые дома права

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает заменить штрафы за ряд незначительных нарушений на предупреждение. Авторы документа говорят, что следование правилу эксплуатации угрожает России «тотальной нехваткой автотранспорта».

Речь идет об отмене наказания за грязный номер (ч. 1 ст. 12.2 КоАП), забытые дома права или документы на машину (ч. 2 и ч. 3 ст. 12.3 КоАП) и за невключенный указатель поворота (ч. 1 ст. 12.14 КоАП), узнали «Известия».

За нарушение правил пользования световыми приборами, а также за управление автомобилем с мелкими неисправностями (ч. 1 ст. 12.5 КоАП) планируют только предупреждать.

При этом ответственность за серьезные нарушения проектом предлагается ужесточить: за движение по автомагистрали для машин, которые не могут ехать быстрее 40 км/ч, учебную езду по таким дорогам, а также за движение по магистрали на грузовике далее второго ряда.

За непристегнутый ремень и отсутствие детского кресла могут увеличить штрафы до 5000 рублей.

Думский комитет по госстроительству на днях предложил отменить скидки на штрафы за нарушение правил дорожного движения для их злостных нарушителей. Поправки предлагается внести в законопроект, который ужесточает наказание за управление транспортным средством после лишения прав.

Согласно данным судебного департамента Верховного суда РФ, в 2021 году за вождение после лишения прав наказали 94,4 тыс. россиян — на 9% больше, чем в 2020 году. Из них 37,9 тыс. получили административный арест, 22,6 тыс. — обязательные работы, а 33,8 тыс. — штрафы на сумму более 1 млрд рублей.

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