Pepsi сменила логотип впервые за 15 лет

Pepsi обновила свой логотип впервые за 15 лет, новый дизайн с осени 2023 года начнут использовать в Северной Америке, а в 2024 году его увидит весь мир, говорится в пресс-релизе компании.
Предыдущий логотип компания использовала с 2008 года. Изменения приурочены к 125-летию бренда.
Теперь надпись на логотипе располагается в середине красно-бело-синего круга. Основной цвет не ярко-синий, а черный и темно-синий. Эти же цвета компания использует в линии Pepsi Zero Sugar — таким образом Pepsi старается привлечь внимание к борьбе с потреблением сахара.
Новый логотип Pepsi
Говорится, что у банок с напитком будет «новый визуально четкий силуэт», также был изменен шрифт.
Как сообщает CNN, в прошлый раз Pepsi меняла логотип в 2008 году, но с тех пор он «немного устарел». «Этот строчный шрифт, выделенный курсивом, синий цвет немного приглушен… он не излучает той уверенности и энергии, которые на самом деле представляет бренд», — объяснил изменения директор по маркетингу Pepsi Тодд Каплан.
История изменений логотипа Pepsi
Фото: PepsiCo
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Нейросеть создала коллекцию мебели для IKEA
- 2 В рамках крупнейшего конкурса «Фабрика дизайна» будут реализованы новые проекты
- 3 Пять нейросетей, которые раскрасят ваши фотографии
- 4 На Форуме промдизайна обсудят, как стимулировать промышленные компании инвестировать в техническую эстетику
- 5 23 полезные нейросети — сервисы для перевода, презентаций, аналитики и создания контента
ВОЗМОЖНОСТИ
29 марта 2023
30 марта 2023
30 марта 2023