Pepsi сменила логотип впервые за 15 лет

Pepsi обновила свой логотип впервые за 15 лет, новый дизайн с осени 2023 года начнут использовать в Северной Америке, а в 2024 году его увидит весь мир, говорится в пресс-релизе компании.

Предыдущий логотип компания использовала с 2008 года. Изменения приурочены к 125-летию бренда.

Теперь надпись на логотипе располагается в середине красно-бело-синего круга. Основной цвет не ярко-синий, а черный и темно-синий. Эти же цвета компания использует в линии Pepsi Zero Sugar — таким образом Pepsi старается привлечь внимание к борьбе с потреблением сахара.

Новый логотип Pepsi

Говорится, что у банок с напитком будет «новый визуально четкий силуэт», также был изменен шрифт.

Как сообщает CNN, в прошлый раз Pepsi меняла логотип в 2008 году, но с тех пор он «немного устарел». «Этот строчный шрифт, выделенный курсивом, синий цвет немного приглушен… он не излучает той уверенности и энергии, которые на самом деле представляет бренд», — объяснил изменения директор по маркетингу Pepsi Тодд Каплан.

История изменений логотипа Pepsi

Фото: PepsiCo