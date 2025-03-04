Pepsi подала заявку на регистрацию бренда «мясные недели» в России
Роспатент получил заявку от российской структуры американской Pepsi — ООО «ПепсиКо Холдингс» (производство безалкогольных напитков) — на регистрацию товарного знака «мясные недели», обратил внимание Русбейс.
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Заявка подана в феврале. «ПепсиКо Холдингс» собирается зарегистрировать бренд по 29 классу МКТУ — мясная продукция.
Русбейс направил запрос в компанию, но на момент публикации материала ответа не получил.
Руководитель практики «Интеллектуальная собственность» АБ КИАП, патентный поверенный Эльдар Гулиев говорит, что регистрация товарного знака «мясная продукция» говорит о возможном расширении ассортимента товаров компании на рынке РФ. Но даже если этого не произойдет, такие товарные знаки – это дополнительный инструмент для предотвращения их недобросовестного использования и копирования третьими лицами.
Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит считает, что бренд «мясные недели» может быть связан с планами компании развивать направление, связанное с искусственным мясом. В 2021 году компания объединилась с его производителем Beyond Meat. Но на российском рынке этот продукт так и не появился.
Юрист практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Косенков и Суворов» Вячеслав Игумнов указывает, что заявка на «мясные недели» ранее была подана для снеков. Также Pepsi заявила знак «рыбные недели» для сухарей и гренок.
«Вероятно, все эти обозначения являются частью рекламной кампании снеков, которая готовится к выпуску в 2025 году с соответствующими неделями, персонажами и слоганами к ним», — констатировал эксперт.
- Американская Pepsi после начала военной операции объявила о приостановке поставок в Россию прохладительных напитков, отказалась от инвестиций и рекламной деятельности. Bloomberg называл Pepsi в числе компаний, которые продолжили зарабатывать на российском рынке.
- В феврале 2025 года ООО «ПепсиКо Холдинг», Pepsi и их структуры подали в российский Роспатент 25 заявок на регистрацию новых брендов — соков, чипсов, энергетиков, детского питания.
- В том же месяце Coca-Cola зарегистрировала в России свои бренды для алкогольной продукции.
Фото на обложке: Darya Lavinskaya / Shutterstock / FOTODOM
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