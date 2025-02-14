Coca-Cola зарегистрировала в России свои бренды для алкоголя

Прекратившая работу в России после начала военной операции американская The Coca-Cola Company зарегистрировала в Роспатенте права на свои бренды для алкогольных напитков.

По 33 классу МКТУ (алкоголь) Роспатент предоставил компании исключительные права на торговые знаки Sprite и Coca-Cola Creations. Эти же знаки, а также наименования Fanta, Bonaqua +, Minute Maid, Power Ade и Coke Studio, были зарегистрированы по 32 МКТУ (безалкогольные напитки). Все заявки были поданы в начале 2024 года, а одобрены в конце прошлого — начале этого года.

Coca-Cola участвует в производстве алкоголя. По информации издания Alcoexpert.ru, в 2024 году компания договорилась с Bacardi о выпуске коктейлей с ромом и газировкой. В 2025 году напитки планировалось поставлять в ЕС и Мексику. В феврале 2024 года компания объявляла о выпуске готовых коктейлей Absolut и Sprite для поставок в Великобританию. В 2023 году Coca-Cola купила водочный бренд Finlandia.

Coca-Cola в феврале 2022 года презентовала в США и Европе лимитированную серию газировок в рамках промо-инициативы Coca-Cola Creations. Подразделение разработало, например, Coca-Cola Starlight и отправило этот напиток в космос.

Патентный поверенный Coca-Cola Екатерина Фурманова отказалась комментировать планы производителя напитков в России.

«Мы действительно представляем интересы The Coca-Cola Company в России, но, в соответствии с глобальным подходом клиента, комментарии для прессы не предоставляются», — заявила Фурманова RB.RU.

В марте 2022 года Coca-Cola сообщила о приостановке работы в России, а в июне компания объявила о прекращении продаж и производства своих напитков на территории РФ.

После этого число аналогов Coca-Cola в России выросло на 10%. К концу июля 2022 года, по подсчетам NielsenIQ, в магазинах можно найти было колу от 186 брендов. Более актуальной информации пока не появилось.

В конце августа основатель «Теремка» Михаил Гончаров сообщил, что российское подразделение Coca-Cola HBC, переименованное в «Мултон Партнерс», выпускает популярную газировку под новым названием — «Добрый кола».

Руководитель практики «Интеллектуальная собственность» АБ КИАП, патентный поверенный Эльдар Гулиев считает, что регистрация товарных знаков в отношении алкогольных напитков связана с возможным выходом Coca-Cola на рынок алкогольной продукции в России. Однако такая регистрация не говорит о времени возвращения компании и может рассматриваться в качестве долгосрочного планирования, добавил поверенный.

К тому же такие товарные знаки — это дополнительный инструмент для предотвращения их недобросовестного использования и копирования третьими лицами, заключил Гулиев.

Кандидат юридических наук, патентный поверенный агентства интеллектуальной собственности «Бутенко и партнеры» Светлана Бутенко знает, что у Coca-Cola есть множество товарных знаков в России, включая тот, что охраняет этикетку в режиме общеизвестного знака с 1996 года.

По словам Бутенко, общеизвестный знак, даже, как в случае с Coca-Cola, защищенный только для рубрики «безалкогольные напитки», позволяет правообладателю защищаться и от несанкционированного использования на неоднородной продукции, если такое использование будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может ущемить его интересы.

Эксперт уточнила, что обычные товарные знаки могут быть защищены только в отношении тех контрафактных товаров, которые содержатся в перечне регистрации, либо изделий, однородных им (имеющих такой же состав или назначение, общий круг потребителей, как, например, конфеты и шоколад).

Фото на обложке: Danille Nicole Wilson / Shutterstock / FOODOM