Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

PepsiCo перестала производить Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

PepsiCo полностью прекратила производство напитков Pepsi, 7up и Mountain Dew в России, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

В марте компания объявила о приостановке выпуска и продаж в России брендов Pepsi, Mirinda и 7Up.

PepsiCo перестала производить Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России

Представитель PepsiCo объяснил, что в России закончились все концентраты для изготовления напитков, и после этого производство было остановлено.

По данным Reuters, последняя дата выпуска продукции PepsiCo — 17 августа. В компании не уточнили, остановлены ли в России продажи напитков.

На фоне военной спецоперации России на Украине PespiCo прекратила рекламную деятельность в России. При этом, как писала газета «Коммерсантъ», предприятие изучало возможности по развитию категории, в том числе производство новых продуктов под другими брендами и с другой упаковкой.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российские телеком-операторы сообщили об успешной активации eSIM на iPhone 14
  2. 2 Санкции против «Мира», электрокары BYD и сервис цифровых книг МТС: главные новости 20 сентября
  3. 3 В IT-секторе на смену инвестиционному буму пришли сделки M&A
  4. 4 Российская структура Heineken выпустит напитки со вкусами колы, апельсина и лимона
  5. 5 Запрет на въезд в страны Прибалтики и Польшу, IT-стартапы теряют популярность: главные новости 19 сентября
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

20 сентября 2022

«Конкурс идей» Госкорпорации Ростех

21 сентября 2022

Экспортный акселератор

23 сентября 2022

«Автопутешествие по России»

Все ВОЗМОЖНОСТИ