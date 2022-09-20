PepsiCo перестала производить Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России

В марте компания объявила о приостановке выпуска и продаж в России брендов Pepsi, Mirinda и 7Up.

PepsiCo полностью прекратила производство напитков Pepsi, 7up и Mountain Dew в России, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Представитель PepsiCo объяснил, что в России закончились все концентраты для изготовления напитков, и после этого производство было остановлено.

По данным Reuters, последняя дата выпуска продукции PepsiCo — 17 августа. В компании не уточнили, остановлены ли в России продажи напитков.

На фоне военной спецоперации России на Украине PespiCo прекратила рекламную деятельность в России. При этом, как писала газета «Коммерсантъ», предприятие изучало возможности по развитию категории, в том числе производство новых продуктов под другими брендами и с другой упаковкой.

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