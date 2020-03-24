Онлайн-супермаркет Perekrestok запустил бесплатную доставку продуктов для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями и снизил для них минимальную сумму заказа до 2 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении сервиса.

Сервис доступен во всех регионах присутствия perekrestok.ru.

«Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями тяжелее переносят коронавирусную инфекцию нового типа. Особенно в мегаполисах они находятся в зоне риска. Чтобы минимизировать для них необходимость выходить из дома, perekrestok.ru организовал горячую линию, с помощью которой они могут оформить заказ на льготный условиях», — говорится в сообщении.

При получении продуктов потребуется предъявить курьеру пенсионное удостоверение, социальную карту пенсионера, справку, выдаваемую территориальным органом ПФР или справку, подтверждающую факт установления инвалидности.

Оплатить заказ из интернет-магазина можно как наличными или картой курьеру, так и онлайн при оформлении доставки.

Магазин также сформировал готовые наборы продуктов с самыми необходимыми товарами, такими как хлеб, растительное масло, молоко, мука, крупы, консервы, макароны, антисептик для рук, стиральный порошок, туалетная бумага и другие. Его стоимость составляет около 3 тысяч рублей.

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