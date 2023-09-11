Performance Group вложила 157 млн рублей в развитие собственного производства в Казани

Один из крупнейших по выручке и объему выпускаемой продукции производитель готовых рационов питания Performance Group запускает в работу собственный пищевой комбинат в Казани. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

Производственный комплекс площадью 2 тыс. кв. метров будет ежедневно выпускать порядка 40 тыс. готовых блюд. Инвестиции в производство составили 157 млн рублей. Оборудование производства в Казани позволяет перерабатывать до 16 тонн готовой продукции в сутки.

Фото: Performance Group

«На старте будет налажен выпуск блюд от Level Kitchen, однако уже скоро в Казани заработают и другие бренды, в том числе популярная бюджетная линейка My Food Просто. Очень рассчитываю до конца года запустить наши сервисы Самаре, Тольятти, Набережных Челнах, Чебоксарах и Ульяновске», — сообщил основатель и президент холдинга Performance Group Артур Зеленый.

Сейчас у Performance Group есть шесть производств общей площадью 18 тыс. кв. м, которые расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Казани. Это позволяет компании выпускать до 200 тыс. готовых блюд ежедневно.

Performance Group была основана в 2015 году, сейчас компания выпускает готовую еду под брендами Performance Food, Level Kitchen и My Food.

Фото на обложке: Performance Group