Performance Group вложила 157 млн рублей в развитие собственного производства в Казани

Один из крупнейших по выручке и объему выпускаемой продукции производитель готовых рационов питания Performance Group запускает в работу собственный пищевой комбинат в Казани. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.
Производственный комплекс площадью 2 тыс. кв. метров будет ежедневно выпускать порядка 40 тыс. готовых блюд. Инвестиции в производство составили 157 млн рублей. Оборудование производства в Казани позволяет перерабатывать до 16 тонн готовой продукции в сутки.
Фото: Performance Group
«На старте будет налажен выпуск блюд от Level Kitchen, однако уже скоро в Казани заработают и другие бренды, в том числе популярная бюджетная линейка My Food Просто. Очень рассчитываю до конца года запустить наши сервисы Самаре, Тольятти, Набережных Челнах, Чебоксарах и Ульяновске», — сообщил основатель и президент холдинга Performance Group Артур Зеленый.
Сейчас у Performance Group есть шесть производств общей площадью 18 тыс. кв. м, которые расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Казани. Это позволяет компании выпускать до 200 тыс. готовых блюд ежедневно.
Performance Group была основана в 2015 году, сейчас компания выпускает готовую еду под брендами Performance Food, Level Kitchen и My Food.
Фото на обложке: Performance Group
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