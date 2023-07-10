Россияне летом 2023 года стали гораздо чаще бронировать номера в отелях Перми, Мурманска и Смоленска. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Спрос на номера в пермских отелях вырос в три раза