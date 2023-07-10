Спрос на номера в пермских отелях вырос в три раза

Россияне летом 2023 года стали гораздо чаще бронировать номера в отелях Перми, Мурманска и Смоленска. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.
Спрос на размещение в Перми этим летом вырос в три раза год к году, в Мурманске стало останавливаться на две трети больше путешественников, а в Смоленске показатель вырос более чем на треть. Средняя стоимость номера в столице Прикамья сейчас составляет 2,4 тыс. руб. в сутки.
- На Ozon Travel 8 из 10 бронирований на лето 2023 года пришлись на внутренний туризм. При этом авиа- и жд- билеты оказались почти равнозначны по уровню продаж. Бронирование отелей на платформе выросли в два раза. Средняя цена авиабилетов составила 15 тыс. рублей, а средняя цена авиабилетов, купленных корпоративными клиентами, — 21 тыс. рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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