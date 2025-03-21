ИИ-поисковик Perplexity запланировал достичь оценки в $18 млрд
Анастасия Липчанская
Разработчик ИИ-поисковика Perplexity ведет предварительные переговоры о привлечении финансирования при оценке $18 млрд, сообщили источники Bloomberg. По их словам, стартап обсуждает возможность привлечения от $500 млн до $1 млрд, хотя детали сделки могут еще измениться.
ИИ-поисковик Perplexity запланировал достичь оценки в $18 млрд
https://rb.ru/news/perplexity-funding-value/
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По словам источника, текущий ежегодный повторяющийся доход компании составляет почти $100 млн. Раанее в Perplexity заявили, что по состоянию на март прошлого года у поисковика было более 15 млн активных пользователей.
- В конце февраля Perplexity анонсировала запуск ИИ-браузера Comet, который позволит использовать ИИ не только для поиска информации, но и для обработки сложных запросов и принятия решений. В компании заявили, что намерены переизобрести браузер «так же, как как Perplexity переизобрел поиск».
- В середине декабря Perplexity увеличила свою оценку до $9 млрд после инвестраунда на $500 млн. Лидером раунда стал венчурный фонд Institutional Venture Partners. В 2024 году компания не раз увеличивала свою оценку: в январе она составила $520 млн, в апреле — $1 млрд, а в июне достигла $3 млрд.
- Perplexity была основана в 2022 году предпринимателем Энди Конвински. Компания разработала ИИ-систему, которая ищет информацию в интернете и отвечает на вопросы пользователей, аналогично чат-боту ChatGPT от OpenAI.
Фото на обложке: Photo For Everything / Shutterstock / FOTODOM
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