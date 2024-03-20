«Яндекс Маркет» начнет делать продавцам скидки на свои услуги за выполнение «персональных заданий»

«Яндекс Маркет» добавил в личный кабинет продавцов раздел «Награды и Клуб», в котором каждый месяц будут появляться персональные задания, за выполнение которых партнер сможет получить скидку на услуги маркетплейса. Об этом говорится в сообщении «Маркета».

В числе возможных заданий — продажа товаров из предложенных категорий на определенную сумму или с регионального склада. Если продавец выполнит задание в срок, то получит бонус (если задание не будет выполнено, то никаких санкций или ограничений не последует).

Изображение: «Яндекс Маркет»

В компании сообщили, что скидка на услуги, например, на размещение товаров «может достигать 99%». На какой процент вовлечения продавцов рассчитывает «Маркет», в сервисе не уточнили, отметив только, что на этапе тестирования конверсия в участие и в выполнение заданий у продавцов была «достаточно высокой».

Аналогичную механику маркетплейс уже внедрил для покупателей. Те из них, кто выполняет задания площадки, получают скидки на свои покупки и повышенный кешбэк баллами «Плюса».

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