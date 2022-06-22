Европейский cтартап-«единорог» Personio с основателем из России привлек $200 млн

Европейский HR-стартап Personio привлек $200 млн и достиг оценки $8,5 млрд, пишет TechCrunch. Текущее финансирование — второй транш раунда E. Первый на $270 млн состоялся в октябре 2021 года.
Лид-инвестором текущего раунда стала Greenoaks Capital Partners, имена других инвесторов не называются.
Personio — разработчик программного обеспечения для управления персоналом в компаниях со штатом до двух тысяч человек. Клиентская база стартапа насчитывает 6 тыс., компаний, привлеченное финансирование пойдет на ее наращивание и внедрение новых инструментов.
TechCrunch отмечает, что новая оценка в $8,5 млрд делает стартап-«единорог» Personio одним из самых дорогих стартапов Европы в настоящее время.
Стартап появился в 2015 году, штаб-квартира расположена в Мюнхене. В числе основателей — Арсений Вершинин, выросший в Иркутской области и обучавшийся в МФТИ. Другие основатели: Роман Шумахер (получил образование в Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана и Центре цифровых технологий и менеджмента), Ханно Реннер, Игнац Форстмайер.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как вывести цифровой продукт на зарубежные рынки: пять шагов на примере Дубая
- 2 27 побед: главные достижения российских фаундеров за рубежом
- 3 Есть стабильный бизнес? Вот как построить стартап внутри него
- 4 Сейчас лучшее время для стартапа, чтобы поднимать инвестиции — мнение
- 5 From Russia with love: все единороги с российскими корнями
ВОЗМОЖНОСТИ
24 июня 2022