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Европейский cтартап-«единорог» Personio с основателем из России привлек $200 млн

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Европейский HR-стартап Personio привлек $200 млн и достиг оценки $8,5 млрд, пишет TechCrunch. Текущее финансирование — второй транш раунда E. Первый на $270 млн состоялся в октябре 2021 года.

Европейский cтартап-«единорог» Personio с основателем из России привлек $200 млн

Лид-инвестором текущего раунда стала Greenoaks Capital Partners, имена других инвесторов не называются.

Personio — разработчик программного обеспечения для управления персоналом в компаниях со штатом до двух тысяч человек. Клиентская база стартапа насчитывает 6 тыс., компаний, привлеченное финансирование пойдет на ее наращивание и внедрение новых инструментов.

TechCrunch отмечает, что новая оценка в $8,5 млрд делает стартап-«единорог» Personio одним из самых дорогих стартапов Европы в настоящее время.

Стартап появился в 2015 году, штаб-квартира расположена в Мюнхене. В числе основателей — Арсений Вершинин, выросший в Иркутской области и обучавшийся в МФТИ. Другие основатели: Роман Шумахер (получил образование в Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана и Центре цифровых технологий и менеджмента), Ханно Реннер, Игнац Форстмайер.

Фото на обложке: Unsplash

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