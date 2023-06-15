Министр финансов назвал своим основным KPI возвращение пессимистов в Россию

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что основной KPI для него на 2023 год — возвращение в страну уехавших пессимистов.
Так он прокомментировал высказывание помощника президента Максима Орешкина о том, что уровень индекса оптимизма населения России находится на рекордных многолетних максимумах.
«Я уже говорил, что оптимистов стало больше, потому что пессимисты уехали. KPI — чтобы пессимисты вернулись», — сообщил в ходе ПМЭФ Силуанов (цитата по «Коммерсанту»).
Начало спецоперации России на Украине спровоцировало две волны эмиграции из РФ. Точное количество тех, кто уехал и не вернулся, власти не раскрывали.
Данные источников, знакомых с кремлевскими оценками, ранее приводил Forbes. Так, по их сведениям, с начала мобилизации из России уехали почти 1 млн человек. Другой собеседник в Администрации президента уточнил, что речь идет о 600–700 тыс. россиян.
Фото на обложке: Сайт правительства РФ
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