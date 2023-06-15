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Министр финансов назвал своим основным KPI возвращение пессимистов в Россию

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что основной KPI для него на 2023 год — возвращение в страну уехавших пессимистов.

Министр финансов назвал своим основным KPI возвращение пессимистов в Россию

Так он прокомментировал высказывание помощника президента Максима Орешкина о том, что уровень индекса оптимизма населения России находится на рекордных многолетних максимумах.

«Я уже говорил, что оптимистов стало больше, потому что пессимисты уехали. KPI — чтобы пессимисты вернулись», — сообщил в ходе ПМЭФ Силуанов (цитата по «Коммерсанту»).

Начало спецоперации России на Украине спровоцировало две волны эмиграции из РФ. Точное количество тех, кто уехал и не вернулся, власти не раскрывали.

Данные источников, знакомых с кремлевскими оценками, ранее приводил Forbes. Так, по их сведениям, с начала мобилизации из России уехали почти 1 млн человек. Другой собеседник в Администрации президента уточнил, что речь идет о 600–700 тыс. россиян. 

Фото на обложке: Сайт правительства РФ

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