Больше половины руководителей одобряют домашних питомцев на работе — опрос

Больше половины предпринимателей и менеджеров российских компаний высказались одобрительно в адрес pet friendly офисов и не возражают, если сотрудники будут привозить с собой на работу собак или кошек. Это показал опрос, который провела «Манго Телеком».

Компания получила данные на основе интернет-анкетирования 1826 своих клиентов в период с 3 по 7 февраля.

Выяснилось, что 42% респондентов сочли бы положительным фактором присутствие в офисе животных, но сомневаются, что рабочее пространство в их организациях для этого приспособлено.

4% участников опроса рассказали, что домашние любимцы сотрудников могут уже сейчас появляться вместе с ними на работе, а о планах перевести офисы в формат pet friendly сообщили еще 2% респондентов.

Принципиально против 43% опрошенных.

Как российский бизнес относится к идее pet friendly офисов:

Я против. Животным на работе определенно не место. Максимум — рыбки — 43%;

Одобряю. Общение с животными — это радость и антистресс, но не думаю, что наш офис к этому готов — 42%;

У нас в офисе живет котик, собачка или другой любимец — 9%;

Наш офис уже pet friendly, коллеги иногда привозят своих питомцев — 4%;

Мы планируем сделать офис pet friendly — 2%.

Политика pet friendly строится на аргументах, что животные положительно влияют на эффективность труда, создают более доброжелательную атмосферу и снижают уровень стресса, говорится в исследовании «Манго Телеком».

Одними из первых офисы pet friendly появились у Mars и рекламного агентства BBDO. Аналогичную программу запустил производитель кормов Purina и разработал систему внедрения инициативы pet friendly для других компаний — с гидом для работодателей и руководством для персонала.

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