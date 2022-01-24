Россияне в 2021 году стали активнее использовать сервисы для управления личными финансами

Ассоциация «ФинТех» и исследовательская компания App Annie составили топ популярных сервисов для управления личными финансами (Personal Finance Management, PFM) и выяснили, что в 2021 году россияне стали использовать их чаще. Исследование есть в распоряжении RB.RU.

На группу из более чем 70 популярных приложений в России в прошлом году пришлось около 2,8 млн загрузок. Это на 20% больше, чем в 2020 году. При этом 67% всех загрузок приходится на первые топ-5 приложений.

В ходе исследования также выяснилось, что большинство популярных PFM-приложений разрабатывают компании из России.

Топ-10 PFM-приложений по числу загрузок из App Store и Google Play:

CoinKeeper 3 Money manager, expense tracker CoinKeeper Monefy «Дзен-мани» 1Money Journal costs «Деньги ОК» Home Bookkeeping Moneon

Компании также составили собирательный образ пользователя топ-5 приложений для управления личными финансами в России: это мужчина (60%) старше 25 лет (82%), который открывает приложение порядка 55 раз и проводит в нем в среднем 24 минуты в течение месяца.

PFM-сервисы — это веб- и мобильные приложения, позволяющие пользователям контролировать свои финансы в одном окне. С помощью этих приложений можно вести личный или семейный бюджет, контролировать расходы, анализировать категории трат и управлять накоплениями.

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Фото на обложке: Unsplash