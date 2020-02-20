Рубен Варданян вложился в проект Philgood с услугами консалтинга для благотворительных фондов

Предприниматель Рубен Варданян инвестировал в компанию Philgood , которая оказывает услуги стратегического консалтинга, организовывает мероприятия, занимается направлениями digital и HR в интересах некоммерческого сектора. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

Размер инвестиций в компанию не разглашается. Сооснователями проекта выступают ex-CEO фонда «Друзья» Евгения Белотелова и партнер агентства «БюроБюро» Евгений Фонталин.

По данным ЕГРЮЛ, доля Варданяна в ООО «Филгуд» составляет 10%. Фонталину и Белотеловой принадлежит по 38,5% в уставном капитале, еще 12,8% — у Тараса Скулова.

Philgood работает в текущем составе больше полугода, а над частью проектов за рамками официального партнерства – несколько лет, отмечается в сообщении.

«Задача благотворительности – заботиться о мире, а мы хотим позаботиться о благотворительности», – обозначила миссию Philgood сооснователь Евгения Белотелова.

По ее словам, речь идет о том, чтобы через экспертизу и погружение в специфику заказчика помочь фондам и КСО бизнеса (корпоративная социальная ответственность — прим. Rusbase) строить свою работу и коммуникации эффективнее.

Проект Philgood, как ожидается, объединит крупный бизнес, НКО, владельцев частных капиталов и будет обеспечивать коммуникацию всех стейхолдеров и их совместную работу над решением социальных задач.

Что уже сделал Philgood:

создал техническое решение для онлайн-платформы интеллектуального волонтерства ProCharity для фонда «Друзья»;

организовал совместное с фондом «Ночлежка» благотворительное мероприятие «НочлежкаFest» с участием Noize MC и Face;

создал новый сайт и перезапустил социальные сети для фонда «Дети-бабочки»,

разработал digital-решение для проекта «Доброшрифт».

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