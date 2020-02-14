В «умных» лампочках Philips Hue нашли уязвимость

Исследовательская компания Check Point Research обнаружила, что «умные» лампочки Philips Hue могут быть каналом, через который хакеры получают доступ к сети владельца. Об этом пишет The Verge со ссылкой на исследование.

Согласно Check Point Research, злоумышленник меняет цвет или яркость лампочки, заставляя пользователя думать, что она работает некорректно. Когда владелец переподключает ее к сети, хакер успевает установить свои программы.



Уязвимость Check Point пока нашла только в лампочках Philips Hue, где используется коммуникационный протокол ZigBee. Однако The Verge отмечает, что его также применяют в других IoT-системах: дверных звонках Ring от Amazon, домашней системе SmartThings (Samsung), лампочках Tradfri (Ikea), переключателях WeMo (Belkin).



Как сообщает компания, она оповестила производителя о проблеме в ноябре 2019 года. Signify, владеющая брендом, устранила ее только в середине января 2020 года, выпустив новую версию обеспечения.



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