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В «умных» лампочках Philips Hue нашли уязвимость

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Исследовательская компания Check Point Research обнаружила, что «умные» лампочки Philips Hue могут быть каналом, через который хакеры получают доступ к сети владельца. Об этом пишет The Verge со ссылкой на исследование.

В «умных» лампочках Philips Hue нашли уязвимость

Согласно Check Point Research, злоумышленник меняет цвет или яркость лампочки, заставляя пользователя думать, что она работает некорректно. Когда владелец переподключает ее к сети, хакер успевает установить свои программы.

Уязвимость Check Point пока нашла только в лампочках Philips Hue, где используется коммуникационный протокол ZigBee. Однако The Verge отмечает, что его также применяют в других IoT-системах: дверных звонках Ring от Amazon, домашней системе SmartThings (Samsung), лампочках Tradfri (Ikea), переключателях WeMo (Belkin).

Как сообщает компания, она оповестила производителя о проблеме в ноябре 2019 года. Signify, владеющая брендом, устранила ее только в середине января 2020 года, выпустив новую версию обеспечения.

Фото: Pushish Images / Shutterstock

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