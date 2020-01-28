Philips перестанет выпускать бытовую технику

Нидерладская компания Royal Philips собирается продать свой бренд Philips, под которым выпускается бытовая техника. Об этом Royal Philips сообщают на своем официальном сайте.

Подразделение Philips будет выделено в отдельную юридическую структуру в течение 12-18 месяцев. После этого его планируют продать. Royal Philips планирует сосредоточиться на разработке медицинской техники и товаров для здоровья.



Как сообщил гендиректор Royal Philips Франс ван Хоутен, на данный момент Philips не является приоритетным подразделением. Компания собирается провести переход так, чтобы он стал плавным для сотрудников, партнеров и покупателей.

В 2019 году корпорация Philips заработала €19,5 млрд, а техника для дома принесла ей €2,3 млрд. Штат компании насчитывает 80 тысяч сотрудников.