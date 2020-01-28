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Philips перестанет выпускать бытовую технику

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Нидерладская компания Royal Philips собирается продать свой бренд Philips, под которым выпускается бытовая техника. Об этом Royal Philips сообщают на своем официальном сайте.

Philips перестанет выпускать бытовую технику

Подразделение Philips будет выделено в отдельную юридическую структуру в течение 12-18 месяцев. После этого его планируют продать. Royal Philips планирует сосредоточиться на разработке медицинской техники и товаров для здоровья.

Как сообщил гендиректор Royal Philips Франс ван Хоутен, на данный момент Philips не является приоритетным подразделением. Компания собирается провести переход так, чтобы он стал плавным для сотрудников, партнеров и покупателей.

В 2019 году корпорация Philips заработала €19,5 млрд, а техника для дома принесла ей €2,3 млрд. Штат компании насчитывает 80 тысяч сотрудников.

Фото: Africa Studio / Shutterstock

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