«Лаборатория Касперского» назвала число мошеннических сайтов в области криптовалют и майнинга

С начала 2021 года «Лаборатория Касперского» зафиксировала по миру уже больше 1,5 тысяч мошеннических ресурсов, направленных на криптоинвесторов и майнеров, сообщили в пресс-службе компании. За этот период «Лаборатория Касперского» предотвратила более 70 тысяч попыток перехода пользователей на эти сайты.

Среди наиболее распространённых схем у злоумышленников:

создание поддельных сайтов криптобирж: в этом случае пользователю якобы дарят купон на пополнение счёта на бирже, но, чтобы им воспользоваться, надо заплатить проверочный платёж (обычно не более 0,005 биткоина или примерно $200), который и становится добычей злоумышленников;

рассылка сообщений о фейковых распродажах видеокарт и другого оборудования для майнинга: чтобы приобрести технику, пользователю необходимо внести предоплату. После её внесения авторы объявлений перестают выходить на связь;

создание фишинговых страниц с различным наполнением для кражи так называемых приватных ключей, которые позволяют получить доступ ко всем цифровым активам, связанным с криптокошельком.

Мошеннические сайты чаще всего располагаются в популярных доменных зонах: .com, .net, .org, .info, а также в зонах, где приобретение домена обходится дешево: .site, .xyz, .online, .top, .club, .live.

Фишинг и другие виды мошенничества в области криптовалют отличаются высоким уровнем детализации при подготовке сайтов. Например, на фейковых криптобиржах часто подгружаются реальные данные с действующих бирж, в частности курсы биткоина.

Киберпреступники понимают, что люди, которые занимаются или интересуются инвестированием в этой области, зачастую более технически подкованы, поэтому они усложняют свои техники для кражи денег у криптоинвесторов.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям:

не переходить по сомнительным ссылкам из писем, сообщений в мессенджерах и соцсетях;

критически относиться к крайне щедрым предложениям в сети;

скачивать приложения только из официальных магазинов;

использовать защитное решение, которое обезопасит от фишинга и скама, а также предотвратит установку вредоносных приложений;

если магазин неизвестный, то перед тем как приобрести в нём товар, лучше сначала изучить на специальных WHOIS-сайтах информацию о том, как давно существует домен и кто его владелец: если он совсем свежий и зарегистрирован на частное лицо, не стоит с ним связываться.

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