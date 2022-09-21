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Поставки телефонов из Китая в Россию с марта выросли в пять раз

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В августе поставки смартфонов из Китая в Россию выросли до 2,9 млн штук и достигли $421 млн. Это почти в пять раз выше по сравнению с мартом.

Поставки телефонов из Китая в Россию с марта выросли в пять раз

В марте он упал до $213 млн, в мае — до $151,4 млн. В июне объем импорта из Китая в Россию начал расти, но в июле он был на 29% меньше, чем за тот же месяц 2021 года, пишет РБК.

В августе $308 млн пришлось на экспорт смартфонов, остальное — на беспроводные устройства для автомобилей, рации и т.д. Доля китайских брендов растет на российском рынке из-за проблем с поставками смартфонов из других стран.

После начала спецоперации на Украине значительная часть россиян отказалась от покупки смартфонов известных брендов в пользу китайских. Также многие стали обращать больше внимания на ноунейм и бюджетные гаджеты. Санкции привели к тому, что каждый третий россиянин отложил покупку смартфона до стабилизации экономической ситуации.

Фото на обложке: bodnar.photo / Shutterstock

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