Эксперт МШП назвал три признака прослушки телефона

Преподаватель Московской школы программистов Кирилл Ситнов назвал RB.RU три признака прослушки телефонов. Владельцам смартфонов он также рекомендовал наблюдать за поведением устройства, чтобы не дать злоумышленникам получить нужные им данные.

Термин «прослушка телефона» сегодня, по словам эксперта, не должен ассоциироваться с той картиной, которая была в начале 2000-х годов.

«Прослушка» не значит, что за владельцем смартфона следят и прослушивают все его телефонные разговоры. Сейчас мошенникам намного интереснее интернет-трафик и активность пользователя в сети, подчеркнул Кирилл Ситнов.

Три признака, которые говорят о «прослушке» гаджета:

Быстрая разрядка телефона или перегрев аккумулятора : в смартфоне могут работать фоновые приложения, которые собирают персональную информацию. Может быть даже включен диктофон, а также смартфон с высокой вероятностью будет делать фотографии на фронталку или основную камру

: в смартфоне могут работать фоновые приложения, которые собирают персональную информацию. Может быть даже включен диктофон, а также смартфон с высокой вероятностью будет делать фотографии на фронталку или основную камру Задержки во время включения или отключения экрана могут говорить о посторонней активности в программном обеспечении (ПО). Однако это может также говорить и об излишней перегруженности гаджета.

могут говорить о посторонней активности в программном обеспечении (ПО). Однако это может также говорить и об излишней перегруженности гаджета. Постоянный фоновый шум во время разговора тоже может указывать на прослушку. Эксперт поспешил добавить, что такого рода «прослушка» может быть и в легальном ПО. Так как многие компании, разрабатывая бесплатный софт, могут заработать только на таргете рекламы.

В декабре ГРЦ Роскомнадзора запустил единую платформу верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод». Система нужна для борьбы с телефонными мошенниками.

Сейчас к платформе подключены «Мегафон», МТС и «Вымпелком». Цену подключения и стоимость разработки представители структуры не раскрыли.

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