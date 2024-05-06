В России выявили схему кражи банковских данных через мошеннические фотостудии. Модели, желающие получить фотосессию по принципу TFP, оплачивают услуги аренды студии на поддельном сайте, после чего мошенники получают контроль над банковской картой жертвы.

Специалисты по кибербезопасности компании F.A.C.C.T. рассказали о схеме мошенничества с использованием поддельных сайтов фотостудий. Принцип работы злоумышленников компания описала в пресс-релизе.

Злоумышленники находят жертву из числа моделей, желающих получить фотосессию по принципу TFP, то есть оплатив только услуги фотостудии. Мошенники отправляют жертве ссылку на поддельный сайт фотостудии, где она оплачивает ее услуги. После этого злоумышленники получают доступ к банковским данным жертвы.

По данным F.A.C.C.T., схема появилась еще в 2024 году, но начала набирать обороты в первом квартале 2024 года. На данный момент выявлено 26 мошеннических ресурсов.

«Обнаруженные фишинговые ресурсы были направлены командой CERT-F.A.C.C.T. на блокировку, мошеннические сайты фотостудий также были направлены в НКЦКИ для блокировки и на данный момент уже не работают на территории РФ», – отметил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.

По данным исследования, две трети россиян сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунты в сети. Больше всего атак приходится на социальные сети, личную почту, банковские приложения.

Фото на обложке: Africa Studio / Shutterstock