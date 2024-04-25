67% россиян сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунты

Две трети россиян сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунты в сети. Больше всего атак приходится на социальные сети, личную почту, банковские приложения. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» и соцсеть «Одноклассники», с результатами ознакомился RB.RU.

Чаще всего доступ аккаунтам пользователей злоумышленники получают благодаря утечкам, которые произошли на сторонних ресурсах. Многие используют одни и те же логины и пароли для всех онлайн-сервисов, поэтому мошенники, получив доступ к чему-то одному, используют данные для входа в остальные, говорят специалисты по информационной безопасности ОК.

Еще один популярный метод у киберпреступников — атоматический перебор разных комбинаций и символов для поиска верного пароля и логина. Все начинается с простого: фамилии, номера телефона, года рождения и т. д. Мошенники также часто модифицируют пароли. Поэтому, если пользователь сменил пароль на ресурсе, но добавил только одну дополнительную цифру, то такой пароль тоже легко взломать.

На третьем месте — фишинг-атаки, когда злоумышленники выдают себя за ресурсы, которым доверяет пользователь (банки, место работы, магазины и пр.) и предлагают перейти по ссылке, сканировать QR-код и ввести данные в «привычном», но подставном интерфейсе.

Более 40% респондентов сообщили, что не использовали двухфакторную аутентификацию, вследствие чего их аккаунты оказались под угрозой. Еще 26% самостоятельно перешли по фишинговой ссылке, а у 10% один пароль для входа в разные аккаунты.

3% россиян признались, что записывают пароли на бумаге, а 2% обратили внимание на то, что их пароль попал на фото, размещенные в соцсетях.

Эксперты ОК выделили наиболее распространенные ошибки при соблюдении безопасности в сети:

слишком «логичная» смена паролей –добавление дополнительной цифры, специального символа или буквы к старому паролю;

использование ФИО, года рождения и другой личной информации в паролях;

простой и легкоузнаваемый ответ на кодовое слово (актуально для банковских аккаунтов);

использование одной электронной почты, банковских карт, мобильных телефонов для всех сервисов;

подключение к непроверенным сетям интернета в общественных местах.

В исследовании участвовали более 3,6 пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов России.

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