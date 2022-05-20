Разработчик системы управления медиаконтентом Picvario привлек 20 млн рублей от бизнес-ангела

Стартап Picvario, выпускник международного акселератора Sber500, привлек 20 млн рублей инвестиций от бизнес-ангела Андрея Лешонка. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе «Сбера».
Picvario — система управления медиаконтентом (фото, видео и другие визуальные файлы), которая позволяет безопасно хранить, искать, редактировать, распространять медиафайлы и контролировать права на них.
Платформа оснащена технологиями искусственного интеллекта (распознавание лиц, объектов, возраста и эмоций на изображениях), поддерживает интеграции с внешними хранилищами S3, OneDrive, Dropbox, а также авторизацию с помощью корпоративных учетных записей AD, ADFS и OpenID.
Деньги пойдут на расширение функционала системы.
Система Picvario зарегистрирована в Роспатенте и входит в Единый реестр российского программного обеспечения для ЭВМ и БД.
В 2020 году стартап стал выпускником 2-го батча международного акселератора Sber500 и тогда же проект получил 6 млн рублей от «Сбера» в обмен на 5% доли. Модуль от Picvario используется, в частности, в MRM-системе управления маркетинговыми ресурсами «СберМаркетинга».
Фото на обложке: Unsplash
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