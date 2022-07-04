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ПИК предложит скидку на недвижимость за найденные баги на сайте

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Девелопер ПИК запустил кампанию по багхантингу — поиску ошибок в коде или интерфейсе, которые приводят к некорректной работе сайта, говорится в сообщении компании.

Возможны два варианта вознаграждения: 10 тыс. рублей или скидка в размере 100 тыс. рублей на любую недвижимость, представленную на сайте ПИК.

ПИК предложит скидку на недвижимость за найденные баги на сайте

Правила багхантинга собраны на специальной странице. После обнаружения бага в одном из разделов сайта ПИК пользователю будет предложено заполнить форму на этой странице и отправить ее на модерацию. Проверку бага на соответствие условиям конкурса проверит экспертная комиссия, после чего участник получит письмо с решением. 

Искать баги можно на страницах проекта или квартиры, в личном кабинете, разделе «бизнесу», ипотечном калькуляторе и на странице подбора квартир на pik.ru.

Фото на обложке: Unsplash

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