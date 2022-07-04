Девелопер ПИК запустил кампанию по багхантингу — поиску ошибок в коде или интерфейсе, которые приводят к некорректной работе сайта, говорится в сообщении компании.

Возможны два варианта вознаграждения: 10 тыс. рублей или скидка в размере 100 тыс. рублей на любую недвижимость, представленную на сайте ПИК.

ПИК предложит скидку на недвижимость за найденные баги на сайте