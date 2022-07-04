ПИК предложит скидку на недвижимость за найденные баги на сайте

Девелопер ПИК запустил кампанию по багхантингу — поиску ошибок в коде или интерфейсе, которые приводят к некорректной работе сайта, говорится в сообщении компании.
Возможны два варианта вознаграждения: 10 тыс. рублей или скидка в размере 100 тыс. рублей на любую недвижимость, представленную на сайте ПИК.
Правила багхантинга собраны на специальной странице. После обнаружения бага в одном из разделов сайта ПИК пользователю будет предложено заполнить форму на этой странице и отправить ее на модерацию. Проверку бага на соответствие условиям конкурса проверит экспертная комиссия, после чего участник получит письмо с решением.
Искать баги можно на страницах проекта или квартиры, в личном кабинете, разделе «бизнесу», ипотечном калькуляторе и на странице подбора квартир на pik.ru.
Фото на обложке: Unsplash
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