Пик поддержки айтишников в России прошел, на очереди — инженеры

Россия сделала все возможное, чтобы стимулировать молодежь к работе в IT-сфере. Сейчас же фундаментальные инженерные специальности переживают подъем и должны быть поддержаны государством. Подробности приводит «Прайм».

На одной из дискуссий во время проведения ПМЭФ поговорили о теме кадров и о том, куда сейчас идут таланты, в какие сферы бизнеса. По словам Максима Орешкина, особенностью 90-х годов и начала нулевых, был факт, что многие учились на экономистов в надежде получить потом престижную работу.

«И в итоге на длинном горизонте стратегическом для страны какие-то направления просаживаются, когда много людей идет в одно место... и слишком много людей теряется на этом пути. А другие направления наоборот просаживаются», — говорит он, добавляя, что таким образом возникает дефицит в престижных сферах.

В настоящее время необходимо найти правильный баланс в том, какие профессии выбирает молодежь. Он уверен, что пик поддержки специалистов в сфере IT в России уже пройден и те условия, которые были созданы в последнее время, сойдут на нет. А вот инженеров, специальности, которые находятся на подъеме, могут поддерживать больше. Орешкин также добавил, что программа мегагрантов, и помощь молодым ученым будут значительно возрастать в ближайшем будущем.

Ранее мы писали о том, что налог на прибыль для IT-компаний, который пока нулевой, увеличится до 5% с 2025 года. Об этом заявил президент Росии Владимир Путин.

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