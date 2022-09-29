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Компания депутата Госдумы купила «Пикабу»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Компания депутата Госдумы, лидера фракции «Новые люди» Алексея Нечаева купила «Пикабу». По данным из ЕГРЮЛ, сделка была закрыта 27 сентября. Владельцем 100% доли в ООО «Пикабу» стало АО «Альатир Медиа».

Компания депутата Госдумы купила «Пикабу»

Генеральным директором ООО «Пикабу» числится его основатель Максим Хрящев, следует из ЕГРЮЛ. Единственным владельцем предприятия с 27 сентября официально является АО «Альтаир Медиа».

Холдинг «Альтаир Медиа», принадлежащий депутату Госдумы РФ Алексею Нечаеву, объединяет несколько ресурсов, в том числе издание Sports.ru и женский портал Baby.ru. По данным из ЕГРЮЛ, компания отработала 2021 год с выручкой в 1,4 млн рублей при чистом убытке в 3,7 млн рублей.

Портал «Пикабу» основан в 2009 году, юрлицо зарегистрировано в 2018 году основателем Максимом Хрящевым. Предприятие закончило 2021 год с выручкой в 427 млн рублей при чистой прибыли в 66,4 млн рублей.

Портал «Пикабу» является одним из самых популярных и посещаемых ресурсов рунета. По собственным данным, ежедневно он набирает около 2 млн уникальных посетителей, всего же у портала более 3 млн читателей.

Фото на обложке: specials.pikabu

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