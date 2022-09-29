Компания депутата Госдумы купила «Пикабу»

Компания депутата Госдумы, лидера фракции «Новые люди» Алексея Нечаева купила «Пикабу». По данным из ЕГРЮЛ, сделка была закрыта 27 сентября. Владельцем 100% доли в ООО «Пикабу» стало АО «Альатир Медиа».
Генеральным директором ООО «Пикабу» числится его основатель Максим Хрящев, следует из ЕГРЮЛ. Единственным владельцем предприятия с 27 сентября официально является АО «Альтаир Медиа».
Холдинг «Альтаир Медиа», принадлежащий депутату Госдумы РФ Алексею Нечаеву, объединяет несколько ресурсов, в том числе издание Sports.ru и женский портал Baby.ru. По данным из ЕГРЮЛ, компания отработала 2021 год с выручкой в 1,4 млн рублей при чистом убытке в 3,7 млн рублей.
Портал «Пикабу» основан в 2009 году, юрлицо зарегистрировано в 2018 году основателем Максимом Хрящевым. Предприятие закончило 2021 год с выручкой в 427 млн рублей при чистой прибыли в 66,4 млн рублей.
Портал «Пикабу» является одним из самых популярных и посещаемых ресурсов рунета. По собственным данным, ежедневно он набирает около 2 млн уникальных посетителей, всего же у портала более 3 млн читателей.
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