Российские пилоты пожаловались на увольнения после внутренних экзаменов в авиакомпаниях

Российские пилоты пожаловались на непрозрачные увольнения из авиакомпаний по итогам внутренних экзаменов.
Письмо с жалобами отправил в Росавиацию Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС), пишет «Коммерсантъ».
Пилоты жалуются на «участившиеся случаи попыток увольнения членов экипажей при внеочередных летных проверках». Проверка проходит два раза в год: на авиатренажере и в ходе регулярного рейса с пилотом-инструктором.
В письме ШПЛС сообщается, что пилот не проходит проверку, так как «у авиакомпании стоит задача любым способом уменьшить количество кадров». Союз предложил создать в Росавиации департамент, куда пригласят инструкторов для независимой проверки и оценки навыков пилотов.
По данным главы ШПЛС Игоря Дельдюжова, о «понуждении к увольнению» рассказали несколько десятков пилотов из разных авиакомпаний.
Единственный способ обжаловать решение — обратиться в суд. Также пилоты могут обращаться с жалобами в Ространснадзор.
Фото на обложке: Unsplash
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