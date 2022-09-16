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Российские пилоты пожаловались на увольнения после внутренних экзаменов в авиакомпаниях

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российские пилоты пожаловались на непрозрачные увольнения из авиакомпаний по итогам внутренних экзаменов.

Российские пилоты пожаловались на увольнения после внутренних экзаменов в авиакомпаниях

Письмо с жалобами отправил в Росавиацию Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС), пишет «Коммерсантъ».

Пилоты жалуются на «участившиеся случаи попыток увольнения членов экипажей при внеочередных летных проверках». Проверка проходит два раза в год: на авиатренажере и в ходе регулярного рейса с пилотом-инструктором.

В письме ШПЛС сообщается, что пилот не проходит проверку, так как «у авиакомпании стоит задача любым способом уменьшить количество кадров». Союз предложил создать в Росавиации департамент, куда пригласят инструкторов для независимой проверки и оценки навыков пилотов.  

По данным главы ШПЛС Игоря Дельдюжова, о «понуждении к увольнению» рассказали несколько десятков пилотов из разных авиакомпаний.

Единственный способ обжаловать решение — обратиться в суд. Также пилоты могут обращаться с жалобами в Ространснадзор.

Фото на обложке: Unsplash

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