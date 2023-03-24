НСПК установила лимит операций без PIN-кода по платежным стикерам на уровне 3 тыс. рублей, как по бесконтактной карте. Он защитит от списания крупной суммы с наклейки при потери платежной наклейки.

В России установили лимит на оплату платежными стикерами без PIN-кода