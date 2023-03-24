В России установили лимит на оплату платежными стикерами без PIN-кода

НСПК установила лимит операций без PIN-кода по платежным стикерам на уровне 3 тыс. рублей, как по бесконтактной карте. Он защитит от списания крупной суммы с наклейки при потери платежной наклейки.
Стикер также нужно заблокировать в мобильном приложении банка или обратиться в банк, сообщили «Известия» со ссылкой на НСПК.
При этом банки-эквайеры могут установить более низкий лимит платежа без PIN-кода — в пределах суммы, предусмотренной платежной системой, добавили собеседники издания.
- С конца 2022 года на российском рынке появился новый инструмент для замены не работающей системы мобильных платежей Apple Pay — платежный стикер. Первым новинку в декабре 2022 года представил «Тинькофф». Стикер крепится на смартфон или чехол и имеет функционал бесконтактной оплаты.
- По данным НСПК на начало марта 2023 года, 16 российских банков уже выпускают или тестируют платежные стикеры. «Дом.РФ», «Росбанк» и «Экспобанк» планируют до конца августа 2023 года запустить свои платежные стикеры.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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